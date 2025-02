The Rolling Stones slaan Europese tournee dit jaar over

Tekst: Denise Delgado

Slecht nieuws voor fans van The Rolling Stones: de legendarische band zal deze zomer niet door Europa touren. Hoewel er geruchten rondgingen over een mogelijke concertreeks, meldt onder andere de Britse krant ‘The Times’ dat de band een aanbod heeft afgewezen.

Voorgestelde optredens in steden als Parijs, Barcelona en Rome zouden niet doorgaan vanwege logistieke complicaties rondom de locaties en reisplanning. Ook een plan voor vier concerten in het London Stadium, de thuisbasis van Tottenham Hotspur, is volgens The Times van de baan. De exacte reden voor het afblazen van de tour blijft onduidelijk.

Volgens de krant hopen Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood volgend jaar wél door Groot-Brittannië en andere Europese landen te touren. De laatste keer dat de Stones in Europa optraden, was in 2022, met onder andere een show in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam—hun eerste Nederlandse optreden in vijf jaar.

In 2023 stonden The Rolling Stones nog op het podium in Noord-Amerika. Die tournee stond in het teken van het album Hackney Diamonds, hun eerste plaat met nieuwe muziek sinds 2005 en tevens het eerste album zonder drummer Charlie Watts, die in 2021 overleed.

Ondanks het annuleren van hun Europese tournee zijn The Rolling Stones niet stil blijven zitten. In oktober 2023 brachten ze het album Hackney Diamonds uit, hun eerste plaat met nieuwe muziek sinds 2005. Rond dezelfde tijd verscheen er een documentaire die het ontstaan van dit album belicht, met een intieme kijk op Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood in de studio. Daarnaast ging in april 2024 de docu The Stones and Brian Jones in première, waarin regisseur Nick Broomfield het verhaal vertelt van Brian Jones, de oprichter van de band. Bekijk de video hieronder:

BEELD: GETTY IMAGES