Taylor Swift en Travis Kelce zoenen na Super Bowl-winst

Travis Kelce, de vriend van Taylor Swift, heeft zondag met zijn team Kansas City Chiefs voor het derde jaar op rij de Super Bowl gewonnen. De zangeres beloonde hem na afloop met een dikke kus.

Nadat de Chiefs de beker in ontvangst hadden genomen, betrad Swift het veld om Kelce te feliciteren. Ze omhelsden en kusten elkaar herhaaldelijk en vierden samen de overwinning. Op beelden is te zien dat de zangeres tegen Kelce zei dat de wedstrijd “ongelooflijk” was.

Swift en Kelce hebben sinds het najaar een relatie. Ze zat zondag voor de dertiende keer op de tribune om haar vriend aan te moedigen, dit keer met onder anderen haar vriendinnen Blake Lively en Ice Spice.

De zangeres moest zich haasten om op tijd te komen voor de finale van de Americanfootballcompetitie. Zaterdagavond gaf ze nog een concert in Tokio, maar het lukte haar om op tijd in Las Vegas te zijn.