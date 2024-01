Stomdronken Samantha Fox uit vliegtuig geplukt en opgepakt

Zangeres Samantha Fox is afgelopen week opgepakt omdat ze zich had misdragen in een vliegtuig. De Britse was dronken en kreeg nog voordat het toestel kon opstijgen ruzie met een andere passagier, meldt Deadline.

De 57-jarige Fox zat op een vlucht van British Airways van Londen naar München toen het mis ging. Het vliegtuig stond al op de startbaan, maar draaide weer om door Fox. De politie stelt dat er een vrouw van in de 50 is gearresteerd op verdenking van dronkenschap aan boord van een vliegtuig.

Glamourmodel

Fox beleefde haar hoogtijdagen in de jaren tachtig. Ze was glamourmodel en scoorde hitjes met nummers als Touch Me (I Want Your Body) en Nothing’s Gonna Stop Me Now.