Stalker Taylor Swift naar instelling geestelijke gezondheidszorg

David Crowe, de man die drie keer is opgepakt bij het huis van Taylor Swift vanwege stalking, hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Volgens Amerikaanse media vindt de rechtbank in New York dat zijn mentale gezondheid niet in orde is. Hij wordt voor onbepaalde tijd overgeplaatst naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Daar wordt Crowe behandeld, schrijven onder meer Billboard en TMZ. In januari werd de man nog aangeklaagd voor stalking en intimidatie, omdat hij meermaals bij het huis van Swift verscheen.

De advocaat van Crowe zegt “blij” te zijn dat nu duidelijk is dat haar cliënt “te ziek” is om voor de rechter te verschijnen. “Hij heeft behandeling nodig, geen gevangenisstraf.”