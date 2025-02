Shakira opgenomen in ziekenhuis Peru

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Shakira. De zangeres werd met buikklachten naar de spoedeisende hulp in Peru gebracht en is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis. Ze kan daarom voorlopig ook niet optreden.

Op Instagram maakt de zangeres dit nieuws bekend. Volgens haar artsen is Shakira momenteel te zwak om op het podium te staan. Haar optreden van zondag in Lima is dan ook geschrapt.

“Ik vind het heel jammer dat ik vandaag niet op het podium kan staan. Ik keek er enorm naar uit om weer samen te zijn met mijn geweldige fans hier in Peru”, aldus Shakira.