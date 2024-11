Robbie Williams in juni met show naar Nederland

Robbie Williams komt weer naar Nederland. De Britse zanger staat op 22 juni in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, kondigt organisator MOJO aan. De kaartverkoop begint vrijdag om 11.00 uur.

De show is onderdeel van de tournee Robbie Williams Live 2025, waarmee hij langs verschillende Europese steden gaat. “Deze tour wordt mijn meest gedurfde tot nu toe – ik kan niet wachten om jullie volgend jaar te zien”, zegt Williams. Hij speelt nieuwe nummers uit zijn komende film Better Man, maar ook hits als Angels, She’s The One en Rock DJ.

De 50-jarige Williams gaf begin vorig jaar nog drie uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Amsterdam.