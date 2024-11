Pitbull komt in februari naar Ziggo Dome

Pitbull geeft op 24 februari een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat meldde concertorganisator MOJO dinsdag. De show is onderdeel van zijn Party After Dark Tour.

Pitbull is onder meer bekend van hits als On the Floor, Fireball en Timber. Lil Jon komt als special guest naar de Ziggo Dome. De rapper geeft ook shows in Dublin, Londen, Parijs en Keulen.

De kaartverkoop voor het concert van Pitbull begint vrijdag om 10.00 uur.