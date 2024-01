Pharrell Williams maakt LEGO-film over zijn leven

Pharrell Williams vertelt zijn levensverhaal in de aankomende biopic Piece by Piece met behulp van LEGO-steentjes. De succesvolle zanger en producer werkte voor het project samen met LEGO Group, het Deense familiebedrijf achter de beroemde bouwsteentjes, meldt het Amerikaanse The Wrap vrijdag.

Williams kondigde het nieuws over de aanstaande film zelf aan via Instagram. Hij plaatste een filmposter met daarop een rij steeds groter wordende LEGO-blokjes die sluit met een poppetje dat de zanger zelf moet voorstellen. “Wie had gedacht dat spelen met LEGO als kind zou evolueren tot een film over mijn leven. Het bewijs dat iemand anders het ook kan…”, schreef hij erbij.

Focus Features, de producent van de film, heeft in een verklaring laten weten dat Williams “ongeïnteresseerd in het maken van een traditionele film over zijn leven” was, en er daarom voor koos om zijn verhaal te vertellen “op een manier die de verbeelding van het publiek de vrije loop zou laten”.

Piece by Piece is vanaf 11 oktober te zien in Amerikaanse bioscopen. Of en wanneer de film in Nederland te zien is, is vooralsnog niet bekend.