Alec Baldwin toch weer in nieuwe actiethriller na eerdere twijfel over acteerwerk

Tekst: Evelien Berkemeijer

Alec Baldwin is te zien in de nieuwe actiethriller Panic Button. De film van Panoramic Pictures wordt momenteel opgenomen in Miami, Fort Lauderdale, Los Angeles en South Carolina, meldt vakblad Deadline.

De aankondiging valt op, omdat Alec Baldwin in april nog zei dat hij wilde stoppen met acteren. In een podcast van The Hollywood Reporter vertelde de acteur toen dat de afgelopen jaren zwaar waren door de nasleep van het schietincident op de set van Rust. Toch zijn sindsdien meerdere nieuwe filmrollen van de acteur aangekondigd.

Nieuwe rol als FBI-agent

In Panic Button speelt Alec samen met Leven Rambin een meedogenloze FBI-agent. De hoofdrollen zijn verder voor Jeremy Piven, David AR White en Leven, die bekend is van The Hunger Games en True Detective. De film wordt geregisseerd door Juan Boffill en is geschreven door Matthew Eason en Tommy Blaze.

Onterecht beschuldigd van moord

De film draait om een uiterst voorzichtige beveiligingschef, gespeeld door David, die wakker wordt naast een dode vrouw. Hij wordt beschuldigd van moord en moet zijn naam zien te zuiveren, terwijl hij uit handen probeert te blijven van de FBI-agenten. Hij krijgt hulp van zijn trouwe vriend en zakenpartner, gespeeld door Jeremy, en zijn dochter, gespeeld door Ocean White. Ondertussen moet hij ook de Russische maffia onder leiding van Steven Bauer steeds een stap voor blijven.

‘Vol spanning, gevaar en onverwachte wendingen’

Volgens de regisseur past Panic Button in de traditie van bekende actiethrillers. ‘Het publiek heeft een blijvende honger naar slimme, spannende actiethrillers, en Panic Button biedt een rit vol spanning, gevaar en onverwachte wendingen,’ aldus de regisseur. ‘Het staat helemaal in de traditie van films als The Fugitive en Taken: een onterecht beschuldigde man die nergens heen kan en tegen de tijd racet om zijn naam te zuiveren en in leven te blijven.’

Eerder sprak Alec over volle agenda

De rol komt kort nadat Alec aangaf liever meer tijd bij zijn gezin door te brengen. De acteur sprak in april nog over een ‘volle agenda’ en zei dat hij liever bij zijn vrouw Hilaria en hun zeven kinderen is. Samen hebben zij kinderen tussen de 4 en 13 jaar.

Zo reageerde Alec Baldwin op het schietincident: