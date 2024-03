Oscarwinnaar Louis Gossett Jr. overleden

De Amerikaanse acteur Louis Gossett Jr. is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat nieuws heeft zijn familie in een verklaring naar buiten gebracht, meldt Reuters. Een doodsoorzaak werd niet gemeld.

In 1983 won de acteur als eerste zwarte man de Oscar voor beste mannelijke bijrol. Gossett kreeg die onderscheiding voor zijn rol in An Officer and a Gentleman. Gossett Jr. was ook onder meer bekend door zijn rol in de televisieserie Roots. Die rol leverde hem een Emmy op.

The Color Purple

De afgelopen jaren speelde Gossett onder meer rollen in de HBO-miniserie Watchmen. Ook speelde hij een hoofdrol in de film The Reason uit 2020 en was hij te zien in The Color Purple (2023).

Beeld: Getty Images