Om deze reden wil Elton John niet meer touren

Elton John wil niet meer touren om zo meer tijd door te kunnen brengen met zijn kinderen. Dat heeft de David Furnish, de man van de 77-jarige zanger, laten weten in een interview met Entertainment Tonight. John rondde vorig jaar zijn afscheidstournee af.

John en Furnish hebben samen twee zonen, Zachary (13) en Elijah (11). “We hebben onze zonen, weet je, ze komen nu in hun tienerjaren”, zegt de 61-jarige Furnish. “We willen niets missen.”

Het stel denkt dat de leeftijd die hun kinderen nu hebben, heel belangrijk is. “Daar willen we bij zijn. Het is een soort sleuteldecennium, denk ik, in het leven van een kind”, aldus Furnish. Daarnaast heeft John lang genoeg op het podium gestaan volgens zijn man. “Hij doet het al zestig jaar, dus het is fijn om nu tijd thuis samen met familie door te brengen.”