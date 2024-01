Mysterie: Taylor Swift onvindbaar op X, hoge pief van socialmediaplatform legt uit waarom

Taylor Swift is niet meer vindbaar op socialmediaplatform X. Wie zondag als zoekterm de naam van de zangeres intikt, krijgt een foutmelding te zien. De reden waarom bleef enige tijd mysterieus, maar Joe Benarroch, het hoofd bedrijfsvoering van X, heeft inmiddels opheldering gegeven.

De blokkade van de zoekterm “Taylor Swift” op socialmediaplatform X is van tijdelijke aard, legt Bennaroch volgens het Amerikaanse vakblad Variety uit in een verklaring. De actie is gevolg van door AI gegenereerde expliciete foto’s van Swift die afgelopen week de ronde deden op sociale media. De zangeres zou “woedend” zijn over de met kunstmatige intelligentie ontwikkelde foto’s.

“Dit is een tijdelijke actie en wordt met grote voorzichtigheid uitgevoerd, aangezien we prioriteit geven aan veiligheid op dit gebied”, aldus Benarroch.

Passende maatregelen

Het veiligheidsaccount van het voormalige Twitter plaatste ook een reactie. “Het plaatsen van afbeeldingen van naaktheid zonder wederzijds goedvinden (NCN) is ten strengste verboden op X en we hanteren een beleid van nultolerantie ten aanzien van dergelijke inhoud.” Het platform stelt dat het actief “alle geïdentificeerde afbeeldingen” verwijdert en “passende maatregelen” neemt “tegen de accounts die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen ervan”.