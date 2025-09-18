2021 Mtv Video Music Awards Arrivals Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly komt naar de Ziggo Dome

Tekst: Denise Delgado

18/09/2025

Goed nieuws voor de fans van Machine Gun Kelly (35): de Amerikaanse rapper en rocker staat op dinsdag 3 maart 2026 in de Ziggo Dome. Dat maakte concertorganisator MOJO donderdag bekend.

Promo van MGK’s zevende album

Machine Gun Kelly keert terug naar Nederland met zijn Lost Americana Tour, ter promotie van zijn zevende album Lost Americana. De wereldtournee trapt dit najaar af in de VS en reist daarna door naar Europa, met haltes in steden als Bologna, München, Parijs, Londen, Birmingham en Dublin.

Tijdens zijn show wordt MGK bijgestaan door artieste Julia Wolf. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf donderdag 25 september om 12.00 uur.

