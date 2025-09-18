Machine Gun Kelly komt naar de Ziggo Dome

Machine Gun Kelly keert terug naar Nederland met zijn Lost Americana Tour, ter promotie van zijn zevende album Lost Americana. De wereldtournee trapt dit najaar af in de VS en reist daarna door naar Europa, met haltes in steden als Bologna, München, Parijs, Londen, Birmingham en Dublin.

Een chatbot is niet alleen handig als vraagbaak of brainstormpartner, wereldwijd gebruiken steeds meer mensen ChatGPT ook als voedingscoach of sportinstructeur, en soms zelfs als therapeut bij levensvraagstukken.

Het klinkt heel handig om alles te onthouden en vier sterrenbeelden halen daar ook zeker hun voordeel uit. Maar pas op: alle negatieve dingen zullen zij ook niet snel vergeten.

De Nederlandse actrice en zangeres Joke Bruijs is op 73-jarige leeftijd overleden. Zij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Haar overlijden volgt slechts drie dagen na dat van haar ex-man, Gerard Cox. Vanuit heel Nederland wordt zij herdacht, onder meer door Monique Westenberg.

Vorige week werd Robèrt van Beckhoven geïnaugureerd als 36e SVH Meesterijsbereider. De Meesterproef die daaraan voorafging vond plaats in een pittige periode in zijn leven; na twintig jaar was Robèrt plots weer vrijgezel. Nu, vier maanden later, praat Party met het ’Heel Holland Bakt’-jurylid over zijn behaalde titel én hoe hij in het leven staat…

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

