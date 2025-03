Macaulay Culkin in tranen om Oscaroverwinning kleine broer Kieran

Tekst: Dunya Diercks

Kieran Culkin (42) won afgelopen zondag een Oscar in de categorie Beste Mannelijke Bijrol voor zijn rol van Benjamin Kaplan in de film A Real Pain. Zijn oudere broer Macaulay Culkin (44) hield het niet droog toen hij zag dat zijn kleine broertje er met de hoofdprijs vandoor ging, vertelt hij aan Entertainment Weekly.

Macaulay zat niet voor de buis geplakt voor de gehele prijsuitreiking, geeft hij toe. “Alleen de categorie beste mannelijke bijrol. Dat is het enige wat ik heb gezien, echt waar. En ik heb gehuild.”

Macaulay is vooral bekend als kindsterretje dankzij zijn rol als Kevin in Home Alone, waarin ook Kieran een klein rolletje speelde. Kieran lijkt zijn oudere broer de laatste jaren qua acteercarrière voorbij te streven: hij gooide eerder hoge ogen met zijn rol van Roman Roy in de HBO-successerie Succession.

omg Kieran Culkin's story in his Oscar speech LOL

he said his wife had no faith that he'd ever win an Emmy, so she jokingly promised him a 3rd kid if he won. and last year she said they'd have a 4th if he ever won an Oscar. well, he just won Best Supporting Actor pic.twitter.com/MmWFI8sNBe

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 3, 2025