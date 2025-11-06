Kristen Stewart ‘boos dat Hollywood achteruit is gegaan’ voor vrouwen

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Amerikaanse actrice en regisseur Kristen Stewart heeft scherpe kritiek geuit op de huidige staat van Hollywood. Tijdens een toespraak in Los Angeles zei ze dat ze ‘zo boos’ is dat de vooruitgang voor vrouwelijke filmmakers is stilgevallen na een korte periode van groei na de MeToo-beweging. Volgens haar zijn de kansen voor vrouwen achter de camera opnieuw aan het krimpen.

Uit cijfers van The Celluloid Ceiling blijkt dat in 2024 slechts 11 van de 100 best scorende films zijn geregisseerd door vrouwen, tegenover 16 in 2020. De MeToo-beweging zorgde aanvankelijk voor meer aandacht voor vrouwelijke makers, maar dat effect lijkt inmiddels te zijn uitgewerkt. Kristen Stewart stelt het aan de kaak.

Een terugval na vooruitgang

‘De terugval van een kort moment van vooruitgang is statistisch verwoestend’, zei Stewart. ‘Zo’n erbarmelijk aantal films van het afgelopen jaar is gemaakt door vrouwen.’ Ze benadrukte dat er kort na MeToo sprake was van hoopvolle verandering, maar dat die energie niet is vastgehouden. ‘In een post-MeToo-moment leek het mogelijk dat verhalen gemaakt door en voor vrouwen eindelijk hun verdiende loon kregen. Dat we de kans krijgen of zelfs worden aangemoedigd om onszelf en onze gedeelde ervaringen, al onze ervaringen, zonder filter te uiten.’

Vrouwelijke perspectieven nog niet geaccepteerd

Volgens de actrice worden vrouwelijke perspectieven nog steeds niet volledig geaccepteerd. ‘Ik kan nu getuigen van de blote knokkels die elke stap kost wanneer de inhoud te donker is, te taboe. Wanneer de openhartigheid waarmee het observaties toont over situaties die regelmatig door vrouwen worden ervaren, vaak walging en afwijzing oproept.’ Daarmee doelde ze op de weerstand die vrouwelijke filmmakers ervaren wanneer ze openlijk thema’s aansnijden die als ongemakkelijk worden gezien.

Tekst gaat verder onder foto.

Kristen met Riley Keough bij de ‘Academy Women’s Luncheon’ van Chanel, waar ze sprak.

Kristen Stewart vervolgt over ongelijkheid

De actrice ging ook in op de bredere ongelijkheid in de industrie. ‘We kunnen loonverschillen en belastingen op tampons bespreken en [ongelijkheid] op veel kwantificeerbare manieren meten. Maar het geweld van het zwijgen worden opgelegd, het is alsof we niet eens boos mogen zijn. Ik kan dit podium opeten met een vork en een mes. Ik ben zo boos.’ Haar woorden werden meerdere keren met applaus ontvangen door het publiek. Daarin waren onder anderen Sarah Paulson, Julia Louis Dreyfuss en Kate Hudson aanwezig.

Dankbaar voor vrouwelijke collega’s

Tot slot richtte de regisseur zich rechtstreeks tot haar vrouwelijke collega’s. ‘Ik ben je dankbaar’, zei ze. ‘Ik ben niet dankbaar voor het bedrijfsmodel van een jongensclub dat doet alsof ze met ons willen omgaan, terwijl ze onze middelen overhevelen en onze ware perspectieven kleineren. Laten we proberen niet getokeniseerd te worden. Laten we beginnen met het drukken van onze eigen valuta.’

BRONNEN: BBC & VARIETY. FOTO’S: STEFANIE KEEKAN/WIREIMAGE