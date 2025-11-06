Kristen Stewart

Kristen Stewart ‘boos dat Hollywood achteruit is gegaan’ voor vrouwen

Tekst: Evelien Berkemeijer

06/11/2025

De Amerikaanse actrice en regisseur Kristen Stewart heeft scherpe kritiek geuit op de huidige staat van Hollywood. Tijdens een toespraak in Los Angeles zei ze dat ze ‘zo boos’ is dat de vooruitgang voor vrouwelijke filmmakers is stilgevallen na een korte periode van groei na de MeToo-beweging. Volgens haar zijn de kansen voor vrouwen achter de camera opnieuw aan het krimpen.

Uit cijfers van The Celluloid Ceiling blijkt dat in 2024 slechts 11 van de 100 best scorende films zijn geregisseerd door vrouwen, tegenover 16 in 2020. De MeToo-beweging zorgde aanvankelijk voor meer aandacht voor vrouwelijke makers, maar dat effect lijkt inmiddels te zijn uitgewerkt. Kristen Stewart stelt het aan de kaak.

Een terugval na vooruitgang

‘De terugval van een kort moment van vooruitgang is statistisch verwoestend’, zei Stewart. ‘Zo’n erbarmelijk aantal films van het afgelopen jaar is gemaakt door vrouwen.’ Ze benadrukte dat er kort na MeToo sprake was van hoopvolle verandering, maar dat die energie niet is vastgehouden. ‘In een post-MeToo-moment leek het mogelijk dat verhalen gemaakt door en voor vrouwen eindelijk hun verdiende loon kregen. Dat we de kans krijgen of zelfs worden aangemoedigd om onszelf en onze gedeelde ervaringen, al onze ervaringen, zonder filter te uiten.’

Vrouwelijke perspectieven nog niet geaccepteerd

Volgens de actrice worden vrouwelijke perspectieven nog steeds niet volledig geaccepteerd. ‘Ik kan nu getuigen van de blote knokkels die elke stap kost wanneer de inhoud te donker is, te taboe. Wanneer de openhartigheid waarmee het observaties toont over situaties die regelmatig door vrouwen worden ervaren, vaak walging en afwijzing oproept.’ Daarmee doelde ze op de weerstand die vrouwelijke filmmakers ervaren wanneer ze openlijk thema’s aansnijden die als ongemakkelijk worden gezien.

Tekst gaat verder onder foto.

Academy Women's Luncheon Presented By Chanel At The Academy Museum Of Motion Pictures
Kristen met Riley Keough bij de ‘Academy Women’s Luncheon’ van Chanel, waar ze sprak.

Kristen Stewart vervolgt over ongelijkheid

De actrice ging ook in op de bredere ongelijkheid in de industrie. ‘We kunnen loonverschillen en belastingen op tampons bespreken en [ongelijkheid] op veel kwantificeerbare manieren meten. Maar het geweld van het zwijgen worden opgelegd, het is alsof we niet eens boos mogen zijn. Ik kan dit podium opeten met een vork en een mes. Ik ben zo boos.’ Haar woorden werden meerdere keren met applaus ontvangen door het publiek. Daarin waren onder anderen Sarah Paulson, Julia Louis Dreyfuss en Kate Hudson aanwezig.

Dankbaar voor vrouwelijke collega’s

Tot slot richtte de regisseur zich rechtstreeks tot haar vrouwelijke collega’s. ‘Ik ben je dankbaar’, zei ze. ‘Ik ben niet dankbaar voor het bedrijfsmodel van een jongensclub dat doet alsof ze met ons willen omgaan, terwijl ze onze middelen overhevelen en onze ware perspectieven kleineren. Laten we proberen niet getokeniseerd te worden. Laten we beginnen met het drukken van onze eigen valuta.’

BRONNEN: BBC & VARIETY. FOTO’S: STEFANIE KEEKAN/WIREIMAGE

Uit andere media

Party Philip Freriks Max

Philip Freriks herbeleeft de turbulente jaren 80

Presentator Philip Freriks gaat voor In de voetsporen van de Jaren 80 terug in de tijd, naar een turbulente periode vol onzekerheid, idealen, protest en onverwachte vernieuwing. Hij treft een roerig decennium aan. Er zijn geen woningen, geen banen en men is bang voor de bom. Met Ruud Lubbers aan het roer, wordt gekoerst op…
Weekend Bob Vylan

OM concludeert: uitingen Bob Vylan in Paradiso niet strafbaar

De uitingen die Bob Vylan deed tijdens hun optreden in Paradiso op 13 september 2025 zijn volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Het OM oordeelt dat er geen sprake is van groepsbelediging, aanzetten tot haat of discriminatie, noch van opruiing. De uitspraken waren volgens het OM wel provocerend, maar vallen binnen de grenzen van de wet.
Vriendin bindingangst

Paniekaanvallen in de overgang? Helemaal niet raar!

Alsof opvliegers, slapeloze nachten en stemmingswisselingen nog niet genoeg waren, komt de overgang bij sommige vrouwen ook met paniekaanvallen. En nee, dat betekent niet dat je ‘gek’ aan het worden bent. Het is simpelweg je lichaam dat zich probeert aan te passen aan een nieuwe hormonale werkelijkheid.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien