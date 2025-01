Kevin Hart geeft weer show in Ziggo Dome

Wereldsterren

Dick van Dyke (99) gaat nog drie keer per week naar sportschool

Dick van Dyke schrijft zijn goede gezondheid toe aan het feit dat hij altijd drie keer per week naar de sportschool gaat. “Dat heb ik altijd gedaan”, aldus de 99-jarige acteur in de podcast Where Everybody Knows Your Name. “Ik ga op de grond liggen en doe veel rek- en yogaoefeningen”, aldus Van Dyke. De...