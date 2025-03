Katy Perry krijgt eigen dag in New Orleans

Tekst: Denise Delgado

Heugelijk nieuws voor Katy Perry (40): de zangeres heeft haar eigen dag gekregen in New Orleans. De gemeenteraad heeft 1 maart officieel omgedoopt tot Katy Perry-dag.

Katy ontving de oorkonde na haar optreden tijdens Mardi Gras en reageerde verbaasd op de eer.

In een filmpje is te zien hoe een vertegenwoordiger van de gemeente de zangeres toespreekt: “1 maart zal voortaan bekendstaan als Katy Perry-dag in New Orleans. We houden van je, Katy.” De zangeres reageert verbaasd en grapt: “Oh nee, moet ik nu mijn tieten laten zien, of zo?”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post:

Lees ook: Stalker Katy Perry hard aangepakt

De partner van Orlando Bloom trad afgelopen weekend op tijdens Mardi Gras, het carnavalsfeest van de stad. In 2022 kreeg ze ook al een dag naar zich vernoemd in Las Vegas, waar ze toen concertreeks PLAY gaf in het Resorts World Theatre.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @KATYPERRY