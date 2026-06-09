Katy Perry en oud-premier van Canada Justin Trudeau maken debuut als koppel op rode loper

Tekst: Ruth Smeets

Katy Perry (41) en Justin Trudeau (54) zijn maandagavond voor het eerst samen over de rode loper gegaan. Het stel was aanwezig bij de première van de concertfilm Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, tijdens het Tribeca Film Festival in New York.

Katy Perry en de oud-premier van Canada Justin Trudeau verschenen hand in hand bij de wereldpremière. Daarmee bevestigen ze opnieuw dat het nog altijd goed zit tussen de twee, nadat ze de afgelopen maanden al meerdere keren samen werden gezien.

Lees ook: Flinke boete door locatie videoclip van Katy Perry



Eerste geruchten in Montreal

Katy Perry en Justin Trudeau zorgden in juli 2025 voor de eerste geruchten over een relatie. Destijds werden ze samen gezien in Montreal. Later nam Justin zijn tienerdochter Ella-Grace mee naar een concert van de Lifetimes Tour van Katy in diezelfde stad. Hoewel hun relatie daarna even leek te zijn bekoeld, doken ze al snel weer samen op. In oktober 2025 werden Katy en de oud-premier hand in hand gezien tijdens haar verjaardagsfeest in Parijs.

Samen door de feestdagen

Ook daarna bleven Katy en Justin veel tijd met elkaar doorbrengen. Nadat ze de feestdagen en oud en nieuw samen hadden gevierd, werden ze in april opnieuw gespot tijdens een optreden van Justin Bieber op Coachella 2026. Volgens een bron van Us Weekly heeft Katy haar 5-jarige dochter Daisy Dove inmiddels voorgesteld aan de drie kinderen van Justin. Daarmee lijkt de relatie tussen de zangeres en de oud-premier steeds serieuzer te worden.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Volgens Page Six vertelde een bron dat Katy na haar eerste date met Justin afgelopen zomer meteen een verrassende stap zette. ‘Katy ging na hun eerste date terug naar Justins huis in Montreal en sindsdien zijn ze onafscheidelijk’, aldus de bron. De ingewijde voegde eraan toe dat het stel ondanks hun drukke agenda’s probeert tijd voor elkaar vrij te maken. Katy, bekend van nummers als Dark Horse, Roar en Hot ’n Cold, had eerder een relatie met Orlando Bloom. De twee kregen samen dochter Daisy, maar gingen in juni 2025 uit elkaar. Justin scheidde in 2023 van Sophie Grégoire Trudeau, met wie hij achttien jaar getrouwd was en drie kinderen kreeg.

Grapje op de rode loper

Bij de première in New York verscheen Katy in een witte halterjurk van modehuis Lanvin. Samen met Justin nam ze uitgebreid de tijd om te poseren en bezoekers te begroeten. Voor de camera’s van Entertainment Tonight liet Justin weten dat hij uitkeek naar de concertfilm. ‘Ik heb de tour drie keer gezien, maar ik lette eigenlijk alleen maar op Katy’, grapte de oud-premier.