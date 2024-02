Justin Timberlake voegt extra shows toe aan wereldtournee

Justin Timberlake heeft extra concerten toegevoegd aan zijn wereldtournee. De reden daarvoor is de grote vraag naar tickets. Alle extra optredens vinden plaats in Noord-Amerika, waar de 43-jarige zanger zijn wereldtournee begint.

De steden waar de extra concerten plaatsvinden, zijn onder meer Boston, Seattle, Las Vegas en Brooklyn in New York. De Forgot Tomorrow World Tour start op 29 april dit jaar. De eerste plaats die Timberlake aandoet is de Canadese stad Vancouver.

Eind januari kondigde Timberlake zijn eerste wereldtournee in vijf jaar tijd aan. Meer informatie over de tour van de zanger, zoals of hij bijvoorbeeld naar Nederland komt of niet, is nog niet bekend.

In januari bracht Timberlake ook zijn nieuwe single Selfish uit. Het lied is een voorproefje van zijn album Everything I Thought It Was. Die plaat verschijnt in maart dit jaar. Het vorige album van de Amerikaanse artiest stamt uit 2018.