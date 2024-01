Justin Timberlake kondigt wereldtournee aan

Justin Timberlake gaat op wereldtour. Dat heeft de 42-jarige zanger donderdag aangekondigd in The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Volgens The Hollywood Reporter begint Timberlake zijn Forgot Tomorrow World Tour op 29 april in de Canadese stad Vancouver. Andere steden die hij aandoet zijn onder meer Seattle, Washington, Phoenix, Miami en Florida. De tickets zouden op 2 februari in de verkoop gaan. Meer informatie over de tour, en of Timberlake bijvoorbeeld ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Timberlake heeft donderdag zijn nieuwe single Selfish uitgebracht. Dat is een voorproefje van zijn album Everything I Thought It Was dat op 15 maart verschijnt. Het laatste album van de Amerikaanse artiest stamt uit 2018.