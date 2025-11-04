Jonathan Bailey krijgt titel ‘Meest sexy man ter wereld van 2025’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Britse acteur Jonathan Bailey is door het tijdschrift People uitgeroepen tot de meest sexy man ter wereld van 2025. Hij sprak erover in de populaire talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Tijdens het programma kreeg het publiek niet alleen de winnaar te zien, maar ook twee opvallende covers die Bailey sieren.

Jonathan Bailey reageerde op de titel: ‘Het is de eer van je leven. En ik wil zeggen, Jimmy, heel erg bedankt dat je het hebt afgewezen zodat ik hier kon zijn’, grapte hij. Het is precies veertig jaar geleden dat People de titel voor het eerst uitreikte.

Een moment in de schijnwerpers

Terwijl hij aanschoof voor zijn gesprek met presentator Jimmy Fallon, liet de show de twee nieuwe covers van het magazine zien. Op de ene foto is Jonathan te zien in een ruige oceaan, terwijl hij op de andere zonder shirt poseert met een pluizige hond in zijn armen.

Het moment van bekendmaking

De acteur vertelde dat hij begin 2025 hoorde over zijn benoeming, terwijl hij op het toneel stond in een productie van Richard II. ‘Het enige dat gekker was dan het doen van Richard II was om hiervoor uitgenodigd te worden,’ zei hij lachend. ‘En ik ben blij dat People iemand heeft gekozen die de waarde van een sexy man echt kan koesteren.’ Op de vraag of zijn nieuwe titel invloed zal hebben op hoe mensen hem behandelen, grapte hij: ‘Ik hoop het verdomme.’

De carrière van Jonathan Bailey

Jonathan Bailey brak in 2020 wereldwijd door als Lord Anthony Bridgerton in de Netflix-serie Bridgerton. Sindsdien heeft hij zijn sterrenstatus verder uitgebouwd met rollen in grote filmproducties, waaronder als prins Fiyero in Wicked en als Dr. Henry Loomis in Jurassic World: Rebirth. Zijn mix van talent, humor en charme maakt hem volgens velen een logische keuze voor de titel.

Een traditie vol iconen

De jaarlijkse verkiezing van People is sinds 1985 een vaste traditie. De allereerste winnaar was Mel Gibson, waarna een lange reeks beroemde namen volgde. De titel ging in 2024 nog naar John Krasinski, en eerdere winnaars zijn onder anderen Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan en John Legend. Met Bailey’s benoeming voegt de lijst opnieuw een geliefde ster toe aan zijn indrukwekkende rij van iconen.

FOTO: TAYLOR HILL VIA GETTY IMAGES