Jesse Eisenberg is vervangen als Mark Zuckerberg in vervolg The Social Network

05/11/2025

De iconische rol van Mark Zuckerberg krijgt een nieuw gezicht. Acteur Jesse Eisenberg, die in 2010 wereldwijde lof oogstte voor zijn vertolking van de Facebook-oprichter in The Social Network, zal niet terugkeren in het vervolg. In zijn plaats kruipt Jeremy Strong in de huid van de omstreden techmiljardair.

Volgens Jesse Eisenberg, inmiddels 42, is de beslissing geen kwestie van onenigheid, maar van artistieke groei. De acteur vertelde in de talkshow Today dat hij zijn tijd als Zuckerberg in The Social Network als afgerond beschouwt.

Verder na The Social Network

Tijdens het interview liet Jesse weten dat hij de keuze volledig begrijpt. ‘Luister, om redenen die niets te maken hebben met hoe geweldig die film zal zijn, echt, eerlijk, maar als je een personage speelt, heb je op een gegeven moment het gevoel dat je naar iets anders bent gegroeid,’ zei hij. De acteur benadrukte dat hij nog altijd goed contact heeft met Aaron Sorkin, de schrijver van de originele film. ‘Ik ben bevriend met Aaron, en alle redenen waarom ik er niet in zit, hebben niets te maken met hoe briljant het zal zijn.’

Over de nieuwe film

Het vervolg, getiteld The Social Reckoning, wordt geschreven en geregisseerd door Sorkin zelf. Waar The Social Network draaide om de oprichting van Facebook, richt het nieuwe deel zich op de rol van Zuckerberg tijdens de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. De film belooft een kritisch portret van macht en verantwoordelijkheid in het digitale tijdperk te worden.

Jesse Eisenberg kijkt terug

Eerder dit jaar sprak de acteur in The Independent over de impact van zijn doorbraakrol. Hij noemde de plotselinge roem ‘van voorbijgaande aard’. ‘Ik had al eerder in een aantal populaire films gespeeld – niet zo populair – en ik had gezien wat er gebeurde: je wordt voor een korte periode gevierd, en daarna keer je terug naar wat je status ook is in de filmindustrie,’ aldus de acteur.

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

