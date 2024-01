J.K. Rowling en Ed Sheeran bij hoogste Britse belastingbetalers

Schrijfster J.K. Rowling en zanger Ed Sheeran behoren tot de honderd Britten die in 2023 de meeste belasting betaalden. Volgens de Sunday Times namen ze respectievelijk plaats 31 en 32 in de lijst in.

Rowling, bekend van de boekenreeks over tovenaarsleerling Harry Potter, moest 40 miljoen pond aan de Britse fiscus betalen. Sheeran betaalde meer dan 36 miljoen pond aan belasting volgens de krant. Bokser Anthony Joshua staat op plaats 88 in de lijst, het zwaargewicht was goed voor ruim 12 miljoen pond aan belasting.

De hoogste belastingbetaler van het afgelopen jaar was de Brits-Russische zakenman Alex Gerko. Hij moest in 2023 zo’n 664,5 miljoen pond aan belasting betalen. Vorig jaar stond de oprichter van handelsbedrijf XTX Markets nog op de vijftiende plaats in de lijst. Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone staat op plek twee met 652,6 miljoen pond aan belasting. Denise, John en Peter Coates van gokbedrijf Bet365 bezetten de derde plaats met 375,9 miljoen pond aan belasting. In totaal haalde de Britse fiscus met de honderd grootste bijdragers meer dan 5,35 miljard pond aan belasting op.