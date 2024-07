Hoge nood: ‘Elton John plaste in plastic fles in Franse winkel’

Elton John zou tijdens een bezoek aan een sneakerwinkel in Nice hoge nood hebben gehad. De eigenaar van de winkel vertelt TMZ dat de 77-jarige ster zich maandag met zijn twee zoons en een bodyguard meldde in de winkel met de vraag of er ook een openbaar toilet was dat hij kon gebruiken.

Toen de eigenaar vertelde dat dat niet het geval was, zou Elton John om een plastic fles hebben gevraagd waarin hij kon plassen. Vervolgens zou hij in een hoekje zijn blaas hebben geleegd.

Twee paar sneakers gekocht

De eigenaar, Ryan Sukkar, had volgens TMZ aanvankelijk niet door dat hij met Elton John stond te praten. De zanger kocht uiteindelijk twee paar sneakers voor zijn zoon en bedankte de eigenaar van de winkel hartelijk voor zijn gastvrijheid.