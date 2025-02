Heidi Klum over ouder worden: ‘Ineens haar op rare plekken’

Tekst: Nicky Molendijk

Heidi Klum is in een interview met Real Simple openhartig over het ‘ouder worden’. De presentatrice vind het ‘soms vreemd’ wat er met haar lichaam gebeurt.

“Plotseling groeien er haren uit allerlei plekken”, onthult Klum. “Ik heb een haar op mijn kin en een op mijn borst. Ik zou zeggen dat die zo lang zijn als mijn pink”, voegt ze toe.

“Het is zoiets van: waar kom jij ineens vandaan, je was er gisteren nog niet.” Over de haar die het model op haar kin heeft doet ze nog een onthulling. “Die houdt zich met man en macht staande. Als ik met een pincet kom en hem er uittrek, is het een hele boomstam!”