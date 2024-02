Heidi Klum is opnieuw een feestbeest: ‘Leuk om naar een club te gaan’

Heidi Klum heeft het nachtleven helemaal opnieuw ontdekt. De reden daarvan zijn haar vier kinderen, maar ook haar zestien jaar jongere man Tom Kaulitz, zegt de 50-jarige presentatrice in gesprek met Fox News Digital.

Eerder ging Klum vaak om 21.30 uur naar bed, maar die dagen zijn voorbij. Dat komt onder meer doordat haar kinderen inmiddels een stuk ouder zijn. “Ze zijn nu 14, 17, 18 en 19”, zegt Klum. Maar ook haar partner, de Duitse artiest Tom Kaulitz, heeft invloed op haar nachtleven. “Ik weet het niet, maar het is gewoon leuk. Het is leuk om naar een club te gaan. Ik geniet van de muziek.”

Klum en Kaulitz gaan soms door met feesten totdat de zon opkomt. “Dat maakt me enthousiast, omdat het me dan gelukt is de hele nacht op te blijven”, aldus Klum. “Het is geweldig.”