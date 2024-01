Gigi Hadid hand in hand gespot met deze acteur

Gigi Hadid en Bradley Cooper zijn voor het eerst hand in hand gezien op straat. Geruchten over een relatie gaan al enige tijd rond.

Amerikaanse media spotten de 28-jarige Hadid en de 49-jarige Cooper donderdag samen op straat in Londen. Het is niet bekend waarom de twee daar zijn. Het stel uit New York werd donderdag samen op het vliegveld van Londen gezien.

Hadid en Cooper hebben de relatie tot op heden nog niet bevestigd. Wel heeft het model Coopers moeder al op een paar gelegenheden ontmoet.