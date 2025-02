Ex-minnaar prinses Diana weet het zeker: ze had er álles aan gedaan om band William en Harry te herstellen

Als prinses Diana nog had geleefd, had ze alles op alles gezet om de relatie tussen haar twee oogappels William en Harry te herstellen, dat weet haar ex-minnaar James Hewitt zeker, vertelt hij in een zeldzaam interview in het ITV-programma Good Morning Britain.

“Ik denk dat elke moeder zich zorgen zou maken over zo’n breuk, zoals u het noemt”, zei Hewitt desgevraagd. “En ze zou haar best doen om hen weer bij elkaar te brengen.”

Toen Diana nog getrouwd was met Charles en hij zich stiekem vermaakte met Camilla, onderhield Diana een affaire met Hewitt. Er werd zelfs gefluisterd dat niet Charles, maar Hewitt de biologische vader is van Harry, omdat ze nogal sterke gelijkenissen vertonen, zoals hun rode haar. In een interview met de Australische televisie in 2017 ontkende Hewitt dit verhaal.

‘Afstandelijk’

Prinses Diana gaf haar affaire met de ex-cavalerieofficier toe tijdens het beruchte BBC Panorama-interview in 1995. Vlak na dat interview hadden Diana en Hewitt nog contact, maar volgens de ex-cavalerieofficier was dat gesprek nogal “afstandelijk”.

