Emma Stone spreekt voor het eerst over moederschap: ‘Mooiste geschenk’

Tekst: Dunya Diercks

Emma Stone houdt normaal gesproken de lippen stijf op elkaar als het om haar dochter gaat, maar in een interview met Vogue gaat ze helemaal los. “Zij is het grootste geschenk in mijn leven, absoluut.”

De 36-jarige actrice maakte nooit bekend dat ze zwanger was en maakte vier jaar geleden middels een persbericht wereldkundig dat zij en haar man Dave McCary ouders waren geworden van dochter Louise Jean.

Sinds de komst van haar dochter maakt Emma carrièretechnisch andere keuzes. Zo kiest ze haar rollen nu uit op basis van twee vragen: hoe ver weg is het van mijn dochter en hoe lang ben ik weg van mijn dochter? “Het heeft alles gestroomlijnd. Het is een cliché om te zeggen, maar het heeft alles veranderd. En simpeler gemaakt.”

Lees ook: Emma Stone wil weer bij echte naam genoemd worden

Geëxplodeerd

Ook speelt de geboorte van haar kind een rol in de wijze waarop ze haar personages speelt. “Ik denk wel dat het bepaalde dingen heeft ontgrendeld. Ik weet niet of het specifiek daarmee te maken heeft, maar ik voel álle gevoelens, omdat alles geëxplodeerd is.”