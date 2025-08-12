Emma Stone Gettyimages 2222365990

Emma Stone spreekt voor het eerst over moederschap: ‘Mooiste geschenk’

Tekst: Dunya Diercks

12/08/2025

Emma Stone houdt normaal gesproken de lippen stijf op elkaar als het om haar dochter gaat, maar in een interview met Vogue gaat ze helemaal los. “Zij is het grootste geschenk in mijn leven, absoluut.”

De 36-jarige actrice maakte nooit bekend dat ze zwanger was en maakte vier jaar geleden middels een persbericht wereldkundig dat zij en haar man Dave McCary ouders waren geworden van dochter Louise Jean.

Sinds de komst van haar dochter maakt Emma carrièretechnisch andere keuzes. Zo kiest ze haar rollen nu uit op basis van twee vragen: hoe ver weg is het van mijn dochter en hoe lang ben ik weg van mijn dochter? “Het heeft alles gestroomlijnd. Het is een cliché om te zeggen, maar het heeft alles veranderd. En simpeler gemaakt.”

Lees ook: Emma Stone wil weer bij echte naam genoemd worden

Geëxplodeerd

Ook speelt de geboorte van haar kind een rol in de wijze waarop ze haar personages speelt. “Ik denk wel dat het bepaalde dingen heeft ontgrendeld. Ik weet niet of het specifiek daarmee te maken heeft, maar ik voel álle gevoelens, omdat alles geëxplodeerd is.”

LEES OOK

B&B Vol Liefde-Olof ‘niks mis mee’ Ormeling is weer single
Hans Klok maakt zich zorgen om Patricia Paay
Jennifer Aniston: wij rouwden al om Matthew Perry toen hij nog leefde
Steven Kazàn probeert verdriet een plek te geven

Uit andere media

Dunya Diercks

Dunya is een jaar of tig geleden afgestudeerd als journalist en heeft vele jaren gewerkt als (entertainment)journalist voor o.a. De Telegraaf, pagina Privé, het AD, Shownieuws, Novum Nieuws, Hart van Nederland en Weekend. Ook is ze samensteller en redacteur van de tweewekelijkse Audax-entertainmentnieuwsbrief Showbuzz. Dunya houdt van bankzitten™, samosa’s, mimosa’s en (bijna alle) dieren. Vooral –‘lastige’ - katten hebben haar interesse: ze is tevens gediplomeerd kattengedragstherapeut.

Meer van Dunya