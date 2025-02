Drugsgebruik Liam Payne zorgde voor breuk met verloofde Maya Henry

Tekst: Nicky Molendijk

De ex-verloofde van Liam Payne heeft zich voor het eerst sinds zijn dood uitgelaten over haar relatie met de zanger. “Het waren aanvankelijk het drugsgebruik en verslavingen die ons uit elkaar dreven”, onthult het model in een geschreven verklaring aan Rolling Stone.

“Hoewel ik veel van hem hield, heeft hij me gekwetst, en dat heeft hij nog jaren na het einde van onze relatie gedaan”, schrijft Maya.

Henry deelt dat de zanger “onherkenbaar” was door drugs. “Ik bleef hopen dat elk incident hem wakker zou schudden en hij hulp zou zoeken, maar dat gebeurde nooit. Ik probeerde er voor hem te zijn.”

Het blad schrijft ook dat Payne “verontrustende afbeeldingen en video’s” naar Maya en haar familie heeft gestuurd. “Wat het meeste pijn doet, is dat ik zelfs na zijn dood moet omgaan met de nasleep van zijn acties. Nu ik de schaal waarop foto’s zonder toestemming zijn gedeeld heb ontdekt, word ik geconfronteerd met de complexiteit van het rouwen om iemand waar ik veel om gaf, ondanks de pijn die hij mij heeft aangedaan”, aldus het model.

Liam Payne is in oktober 2024 overleden na een val van een hotelbalkon in Buenos Aires. De zanger had verschillende soorten drugs in zijn lichaam.