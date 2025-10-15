World Premiere Of Amazon Mgm Studios' "the Pickup" Arrivals Eddie Murphy

Op deze datum is de Eddie Murphy-documentaire te zien op Netflix

Tekst: Denise Delgado

15/10/2025

Netflix onthult de releasedatum van ‘Being Eddie’, de aankomende documentaire over komiek en acteur Eddie Murphy (64). In de docu neemt de komiek je mee van zijn eerste grappen als tiener tot zijn leven als Hollywoodlegende.

De docu van Eddie verschijnt op 12 november en bevat onder meer interviews met Dave Chappelle, Jamie Foxx, Jerry Seinfeld, Kevin Hart, Pete Davidson, Chris Rock en Tracy Morgan.

Eddie Murphy stond al op het podium met Jerry Seinfeld toen hij zeventien was en begon direct na de middelbare school bij Saturday Night Live. Hij kreeg een Oscarnominatie voor Dreamgirls (2007) en is wereldwijd bekend als de stem van de ezel in de Shrek-films. Niet alleen in de documentaire, ook in The Pickup zorgt Pete Davidson samen met Murphy voor de nodige humor.

