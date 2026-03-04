Copacabana-zanger Barry Manilow deelt gezondheidsupdate na operatie longkanker

Tekst: Evelien Berkemeijer

Barry Manilow heeft een positieve gezondheidsupdate gedeeld nadat bij hem een longtumor is verwijderd.

De 82-jarige Amerikaanse zanger liet zich onlangs opereren vanwege longkanker, die volgens hem niet verder was verspreid. In een video op Instagram vertelt Barry Manilow dat hij zich goed voelt en weer vooruitkijkt.

Barry Manilow deelt hoe het gaat

In de video zegt Barry: ‘Nou, het lijkt erop dat ik het heb gehaald, en ik zie er fantastisch uit, toch?’ Hij vertelt dat hij goed nieuws wil delen: zijn laatste single heeft de top 10 gehaald. Vervolgens bedankt hij iedereen voor de lieve berichten die hij ontving. ‘Het is een lange weg geweest en omdat ik geen geduld heb was het een kwelling.’ Hij voegt eraan toe: ‘Ik word steeds sterker en ik geweldige dokters, vrienden en familie.’ Barry vertelt uit te kijken naar het moment dat hij weer kan optreden. Hij sluit af met: ‘Op naar nog een eeuw samen muziek maken. Al mijn liefde en dankbaarheid.’

Operatie na MRI-scan

De zanger maakte half december bekend dat hij longkanker heeft. Bij een MRI-scan werd een tumor in zijn linkerlong geconstateerd en volgens Barry had de kanker zich niet verder verspreid, waardoor een operatie volstond.

