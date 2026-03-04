Barry Manilow Performs At Climate Pledge Arena

Copacabana-zanger Barry Manilow deelt gezondheidsupdate na operatie longkanker

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/03/2026

Barry Manilow heeft een positieve gezondheidsupdate gedeeld nadat bij hem een longtumor is verwijderd.

De 82-jarige Amerikaanse zanger liet zich onlangs opereren vanwege longkanker, die volgens hem niet verder was verspreid. In een video op Instagram vertelt Barry Manilow dat hij zich goed voelt en weer vooruitkijkt.

Lees ook: Copacabana-zanger Barry Manilow zegt optredens af voor operatie longkanker

Barry Manilow deelt hoe het gaat

In de video zegt Barry: ‘Nou, het lijkt erop dat ik het heb gehaald, en ik zie er fantastisch uit, toch?’ Hij vertelt dat hij goed nieuws wil delen: zijn laatste single heeft de top 10 gehaald. Vervolgens bedankt hij iedereen voor de lieve berichten die hij ontving. ‘Het is een lange weg geweest en omdat ik geen geduld heb was het een kwelling.’ Hij voegt eraan toe: ‘Ik word steeds sterker en ik geweldige dokters, vrienden en familie.’ Barry vertelt uit te kijken naar het moment dat hij weer kan optreden. Hij sluit af met: ‘Op naar nog een eeuw samen muziek maken. Al mijn liefde en dankbaarheid.’

Tekst gaat verder onder post.

Operatie na MRI-scan

De zanger maakte half december bekend dat hij longkanker heeft. Bij een MRI-scan werd een tumor in zijn linkerlong geconstateerd en volgens Barry had de kanker zich niet verder verspreid, waardoor een operatie volstond.

Foto: Getty Images

Uit andere media

Party Ruud de Wild en Igone de Jongh

Ruud de Wild verontwaardigd na moment met Igone de Jongh
Weekend Ruud de Wild en Igone de Jongh

Ruud de Wild reageert op rode loper-moment met Igone de Jongh
Sante Cacao

Wat doet cacao met je lichaam? 8 voordelen op een rij
Vriendin Passiebloem Snoeien

Snoei je passiebloem op deze manier en krijg deze zomer dubbel zoveel bloemen
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien