Christina Aguilera "burlesque: The Musical" World Premiere Arrivals

Christina Aguilera kondigt concertfilm Christmas in Paris aan

Tekst: Denise Delgado

16/10/2025

Christina Aguilera (44) brengt dit najaar de feeststemming naar het witte doek met haar nieuwe concertfilm ‘Christina Aguilera: Christmas in Paris’. De film, die in december in première gaat, viert het 25-jarig jubileum van haar kerstalbum ‘My Kind of Christmas’. Dat schrijft ‘Deadline’.

Made in Paris

De intieme show werd opgenomen in Parijs, waar Christina voor 250 gasten een mix zong van kerstklassiekers en eigen hits, met de fonkelende Eiffeltoren als achtergrond. De regie was in handen van Emmy-winnaar Sam Wrench, bekend van Taylor Swift: The Eras Tour.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Scherm­afbeelding 2025 10 16 Om 10.59.32
Instagram: @xtina

Lees ook: Christina Aguilera gaat glijmiddel promoten

Met bijna 100 miljoen verkochte platen, vijf nummer 1-hits en zeven Grammy’s op haar naam, bewijst Christina dat ze ook 25 jaar na haar doorbraak nog altijd een ware powerhouse is.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @XTINA

LEES OOK

Diana Matroos dankt haar leven aan geliefde René na niertransplantatie
Gordon’s realitysoap uitgeroepen tot slechtste tv-programma: ‘Patserige scènes’
Op deze datum is de Eddie Murphy-documentaire te zien op Netflix
Máxima troost meisje in rolstoel na val: ‘Zoiets doe je als moeder’

Uit andere media

Party Gordon Talpa

Gordon is ‘helemaal ontroerd’ door de TV Knol voor zijn realitysoap

Gordon kan er zelf smakelijk om lachen: zijn realitysoap Dit ben ik: Gordon is door vakplatform Spreekbuis.nl bekroond met de TV Knol voor slechtste tv-programma van het jaar. De jaarlijkse uitreiking van de “ludieke anti-prijzen” vindt traditioneel plaats één dag voor het Gouden Televizier-Ring Gala. Volgens de organisatie worden hiermee “de lelijkheden van de Nederlandse…
Weekend Het Amsterdam Diner 2025 Inloop Gordon

Gordon’s realitysoap uitgeroepen tot slechtste tv-programma: ‘Patserige scènes’

Minder leuk nieuws voor Gordon (55): zijn realitysoap ‘Dit ben ik: Gordon’ is door kijkcijferanalist Tina Nijkamp (53) en haar podcastpubliek uitgeroepen tot het slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen. De serie, waarin Gordon zijn leven in Dubai laat zien, kreeg de twijfelachtige eer van de TV Knol 2025.
Vriendin Koffer Met Vakantie Essentials

Deze 5 droomvakanties bereik je in minder dan 3 uur vliegen

Wil je graag op vakantie, maar zie je op tegen een eeuwige zit in het vliegtuig, knieën tegen de stoel voor je en drie keer hetzelfde inflight-maaltijdje? Goed nieuws: voor een fantastische vakantie hoef je echt niet ver te vliegen. Binnen 3 uur sta je al met je slippers in het zand of met je wandelschoenen op een lavaveld. Hier zijn vijf topbestemmingen die zo dichtbij zijn, dat je nog niet eens je hele Netflix-serie kunt afkijken voor de landing.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise