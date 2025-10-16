Christina Aguilera kondigt concertfilm Christmas in Paris aan
Christina Aguilera (44) brengt dit najaar de feeststemming naar het witte doek met haar nieuwe concertfilm ‘Christina Aguilera: Christmas in Paris’. De film, die in december in première gaat, viert het 25-jarig jubileum van haar kerstalbum ‘My Kind of Christmas’. Dat schrijft ‘Deadline’.
Made in Paris
De intieme show werd opgenomen in Parijs, waar Christina voor 250 gasten een mix zong van kerstklassiekers en eigen hits, met de fonkelende Eiffeltoren als achtergrond. De regie was in handen van Emmy-winnaar Sam Wrench, bekend van Taylor Swift: The Eras Tour.
Met bijna 100 miljoen verkochte platen, vijf nummer 1-hits en zeven Grammy’s op haar naam, bewijst Christina dat ze ook 25 jaar na haar doorbraak nog altijd een ware powerhouse is.
