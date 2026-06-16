Bruce Willis’ vrouw ruimt misverstand over dementie uit de wereld

Tekst: Evelien Berkemeijer

Emma Heming wil een misverstand over de dementie van Bruce Willis rechtzetten. Volgens haar denken veel mensen bij dementie meteen aan geheugenverlies, terwijl dat bij zijn vorm van de ziekte anders ligt.

Bruce Willis kreeg in 2022 de diagnose afasie. Een jaar later volgde de diagnose frontotemporale dementie. Sindsdien is Emma, met wie hij in 2009 trouwde, ook een voorvechter geworden voor mantelzorgers.

Geen Alzheimer

In de podcast The Bossticks legde Emma uit dat Bruce nog weet wie zij is. ‘Als mensen zeggen: ‘Oh, weet je, weet hij nog wie je bent?’ Nou, dat weet hij wel, want hij heeft geen Alzheimer; hij heeft FTD,’ zei ze. ‘Ik denk dat het een veelvoorkomend misverstand is dat we bij dementie meteen aan geheugenverlies denken.’

Andere vorm van dementie

Volgens Emma verschilt frontotemporale dementie van Alzheimer. ‘Het is anders dan Alzheimer,’ zei ze. ‘Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, maar FTD komt het meest voor bij mensen onder de 60.’ Bruce, bekend van onder meer Pulp Fiction, The Sixth Sense en de Die Hard-reeks, stopte met acteren nadat de diagnose was gesteld.

Voortdurend verlies

De vrouw van de acteur vertelde ook hoe zwaar de ziekte is voor de mensen om hem heen. ‘Ik denk dat je bij elke vorm van dementie merkt dat het gewoon zijn tol eist,’ zei ze. ‘Weet je, deze ziekten eisen steeds meer op – soms heel langzaam – en je rouwt voortdurend om verschillende verliezen. Je bent dus constant in rouw.’ Emma zegt dat ze er inmiddels meer aan gewend is, maar voegde toe: ‘Je moet er gewoon mee leren leven en je erin verplaatsen.’

Bewustwording en steun

Emma heeft twee dochters met Bruce: Mabel van 14 en Evelyn van 12. Hij is ook vader van drie volwassen dochters met Demi Moore: Rumer, Scout en Tallulah. In januari vertelde Emma in Conversations With Cam dat Bruce zich niet bewust is van zijn aandoening, door anosognosie. In maart lanceerde ze het Emma & Bruce Willis Fonds om de bewustwording te vergroten, onderzoek te financieren en mantelzorgers te ondersteunen.

Emma sprak zich eerder al uit over de ziekte: