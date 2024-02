Britney Spears: ‘Ik heb ooit met Ben Affleck gezoend’

Britney Spears heeft ooit gezoend met acteur Ben Affleck. Dat beweert de zangeres althans in een bericht op Instagram, dat inmiddels weer verwijderd is.

“Coole foto van mij, Ben Affleck en Diane Warren jaren geleden”, schrijft Spears bij een oude foto. “Hij is zo’n geweldige acteur. Heb ik ooit verteld dat ik die avond met Ben gezoend heb… Ik was het eerlijk gezegd vergeten… Verdomme, dat is gek!!!”

De 42-jarige Spears schrijft vervolgens dat ze zichzelf maar een roddelaar vindt. “Maar ik wou dat ik jullie kon vertellen wat er daarvoor gebeurde”, besluit ze, gevolgd door knipogende emojis.

Het is niet bekend van wanneer de foto precies is. Inmiddels is Affleck getrouwd met Jennifer Lopez.