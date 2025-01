Brad Pitt schittert in nieuwe survivalfilm Heart of the Beast

Tekst: Denise Delgado

Brad Pitt (61) speelt de hoofdrol in de nieuwe survivalfilm ‘Heart of the Beast’ van regisseur David Ayer (57). Dit melden Amerikaanse entertainmentwebsites. Naast zijn acteerwerk is Brad ook betrokken bij de film als producent.

Heart of the Beast vertelt het verhaal van een voormalige soldaat van de Amerikaanse Special Forces, gespeeld door Brad. Samen met zijn hond probeert hij te overleven in de wildernis van Alaska, nadat zijn vliegtuig is neergestort.

Lees ook: Brad Pitt wint voogdijzaak tegen Angelina Jolie

Brad produceerde eerder onder andere de films F1 en Wolves voor Apple TV+, en was ook producent van Top Gun: Maverick. In 2014 werkten de acteur samen met David Ayer aan de film Fury, een oorlogsdrama over een soldaat in de Tweede Wereldoorlog.

Ook wordt hij verwacht weer samen te werken met George Clooney voor Ocean’s 14. Onlangs werd gemeld dat zijn Bullet Train-regisseur David Leitch in gesprek is om de leiding over de film te nemen.

Lees ook: Brad Pitt lanceert peperdure genderneutrale beautylijn

Bekijk ook Brad en George die samen schitteren op de rode loper:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES