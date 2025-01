Brad Pitt reageert op catfish verhaal: ‘Verschrikkelijk’

Brad Pitt vindt het vreselijk dat een 53-jarige vrouw is opgelicht door iemand die zich voordeed als de acteur. Ze raakte daardoor ruim 830.000 euro kwijt. “Het is verschrikkelijk dat oplichters misbruik maken van de sterke band die fans met beroemdheden voelen”, aldus een woordvoerder van de 61-jarige acteur in een statement tegen het Amerikaanse E! News.

“Maar dit is een belangrijke herinnering om niet te reageren op ongevraagde toenaderingen online, vooral niet van acteurs die geen sociale media hebben”, stelt de woordvoerder. Pitt heeft geen geverifieerde accounts op grote onlineplatforms, zoals Instagram, TikTok en X.

De Franse vrouw Anne werd via sociale media misleid om te geloven dat zij een romantische relatie met Pitt had. In het Franse nieuwsprogramma Sept à huit deelde zij haar verhaal, waarbij ze vertelde voor honderdduizenden euro’s te zijn opgelicht.

De oplichter probeerde de vrouw met behulp van gefotoshopte en door kunstmatige intelligentie (AI) gegenereerde foto’s ervan te overtuigen dat ze echt met Pitt sprak en dat de acteur een behandeling tegen nierkanker nodig had. De rekeningen van de acteur waren zogenaamd bevroren door zijn echtscheidingsprocedure met Angelina Jolie. Nadat de vrouw vrijwel al haar spaargeld had overgemaakt, besefte zij pas dat ze met een oplichter sprak.