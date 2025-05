Bejaarde man ramt poort van villa Jennifer Aniston

Tekst: Dunya Diercks

Een man van in de zeventig heeft de toegangspoorten van de villa van actrice Jennifer Aniston in Los Angeles geramd met zijn auto. De 56-jarige actrice was op dat moment thuis, net als haar beveiliging. De schade aan het hek is aanzienlijk.

Het incident vond plaats op maandagmiddag. Haar beveiligers kwamen meteen in actie en hielden de man onder schot tot de politie kwam, vertellen bronnen aan entertainmentsite TMZ.

Aangehouden

Er werd ook een ambulance opgeroepen omdat de bestuurder gewond was geraakt. Hij was nog wel aanspreekbaar. Daarna werd de man aangehouden. Of het ‘gewoon’ een ongeluk was, of dat de bestuurder kwade intenties had, moet onderzoek uitwijzen.