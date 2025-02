Acteur Brian Murphy uit comedyklassieker George & Mildred overleden

Tekst: Dunya Diercks

De Engelse acteur en komiek Brian Murphy is overleden. Dat heeft zijn vrouw, actrice Linda Regan, dinsdag bekendgemaakt in een bericht op sociale media. Murphy was bekend van onder meer de jaren 70-sitcom George & Mildred. Hij is 92 jaar oud geworden.

De serie George & Mildred ontstond in 1976 als een spin-off van de komedieserie Man About the House, in Nederland uitgezonden als Man over de vloer. Murphy was daarin ook al te zien als George. Mildred werd gepeeld door Yootha Joyce. Er werden vijf seizoenen van gemaakt en in 1980 verscheen er nog een film. Mildred-actrice Joyce overleed in 1980.

Murphy speelde na het succes van George & Mildred rollen in verschillende Engelse films en tv-series.