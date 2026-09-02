Zoveel krijgen de deelnemers van B&B Vol Liefde betaald

Tekst: Lisa Manche

Een zomer lang zijn ze niet weg te denken van de buis: de deelnemers van B&B Vol Liefde. Hun harten vullen zich hopelijk met veel liefde, maar hoe zit dat met hun portemonnee? Raakt die ook gevuld door hun deelname aan het programma?

Veel BN’ers die meedoen aan een programma, krijgen daarvoor betaald. De bedragen verschillen volgens &C. Zou zou je per aflevering in De Slimste Mens 220 euro krijgen en voor een deelname aan Expeditie Robinson 10.000 euro.

Deelnemen aan B&B Vol Liefde

Aan B&B Vol Liefde doen in principe geen BN’ers mee, al lijken ze dat door hun deelname wel te worden. Maar goed, wat schuift het eigenlijk als je voor heel Nederland op zoek gaat naar de liefde? Het antwoord valt tegen: bijna niks…

Kleine vergoeding

Het enige wat deelnemers krijgen is een kleine vergoeding voor het openstellen van hun kamers. Dat lijkt een fijne tegemoetkoming, omdat ze natuurlijk minder kamers kunnen verhuren door de komst van hun potentiële grote liefdes. Maar volgens oud-deelnemer Iris de Jonge valt het toch tegen. Dat vertelt ze bij Veronica Superguide.

En hoe zit het dan met alle soms dure dates die ze organiseren voor hun gasten? Die moeten ze zelf betalen. Of ze nou uit eten gaan of een rondvaart maken: ze moeten zelf hun portemonnee trekken.

Eind goed al goed

Hoewel het bedrag dat ze van het programma krijgen tegenvalt, houden de B&B-eigenaren aan hun deelname vaak wel veel bekendheid over. De boekingen lopen storm en sommige deelnemers houden er zelfs samenwerkingen met bedrijven aan over.

BRON: &C