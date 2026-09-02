Marius Borg Høiby vecht verlenging van voorarrest niet aan door overlijden koning Harald

Tekst: Lisa Manche

Marius Borg Høiby heeft besloten om het voorstel van de verlenging van zijn voorarrest niet aan te vechten. De zoon van koningin Mette-Marit heeft deze beslissing genomen vanwege het overlijden van koning Harald.

Verlenging van voorarrest

Marius advocaat Petar Sekulic laat aan het Noorse persbureau NTB weten dat Marius het er nog steeds niet mee eens is dat er gevaar voor herhaling is. Toch stemt hij deze keer wel in met de verlenging van zijn voorarrest. ‘Dat heeft te maken met het overlijden van de koning en de omstandigheden rondom deze situatie’, legt de advocaat uit.

Thuis met enkelband

Eerder vandaag liet justitie weten dat ze de rechtbank zouden verzoeken om Marius voorarrest met vier weken te verlengen. Maandag loopt zijn huidige hechtenis namelijk af. De zoon van Mette-Marit zit sinds juni met een enkelband thuis.

Marius mag naar uitvaart koning Harald

Marius heeft toestemming gekregen om op 9 september de uitvaart van zijn stiefopa koning Harald bij te wonen. Hij overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd.

Marius Borg Høiby vocht de verlenging van zijn voorarrest eerder wel aan, maar zonder succes. In deze video zie je hoe dat ging.