Zien: prinses Eugenie deelt liefdevolle foto’s van gezin

Tekst: Lisa Manche

Prinses Eugenie heeft op Instagram een aantal nieuwe foto’s gedeeld van haar gezin. De prinses verwelkomde vorige maand haar dochter Adelaide. En zo te zien maakt de familie het goed.

‘Vier weken jou’

Op een van de foto’s houdt Eugenie haar dochter in haar armen. ‘Vier weken jou’, schrijft ze erbij. Op andere foto’s zijn haar oudste zoons te zien, samen met hun kleine zusje. Ze liggen op bed en geven haar allebei liefdevol een kus.

Prinses Eugenie met haar dochter – @princesseugenie

De kinderen van prinses Eugenie – @princesseugenie

Adelaide

Prinses Eugenie beviel op 3 augustus van Adelaide. Het is het derde kind van de prinses en haar man Jack Brooksbank. Het meisje is vernoemd naar Maria Adelaide van Portugal en koningin Adelaide, de vrouw van Willem IV. Haar tweede naam Elizabeth is een eerbetoon aan de overleden koningin Elizabeth II. De betekenis van haar derde naam Annina is nog niet naar buiten gebracht, maar het zou een verwijzing kunnen zijn naar Eugenie’s vriendin, Annina Pfuel.