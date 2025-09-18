Wim Kieft tegen Yves Berendse over sociale media: ‘Dat moet je allemaal niet lezen!’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Casa Di Beau zijn donderdagavond Wim Kieft, Yves Berendse en Leonie Ter Braak te gast. Ze praten over wat het betekent om op jonge leeftijd in de spotlights te staan en hoe om te gaan met bekendheid. Wim Kieft deelt zijn ervaringen en geeft zijn kijk op sociale media.

De aflevering van Casa Di Beau met daarin een openhartig gesprek tussen Wim Kieft en Yves Berendse is al eerder op de dag te zien op Videoland.

Wim Kieft over bekend zijn

Wanneer het gaat over op vrij jonge leeftijd bekend worden, vertelt Wim Kieft dat hij dat dubbel vindt. Hij zegt: ‘Aan de ene kant is het ook een erkenning van wat je aan het doen bent en aan de andere kant… daar moet je even mee leren omgaan, dat je bekend bent.’ Hij vindt wel dat men het niet te groot moet maken. Volgens Wim heeft het niet zo’n grote impact op je leven. In het begin vond hij het wel vervelend, maar dat was vooral omdat hij er niet mee om kon gaan. Nu vindt hij het ook leuk dat mensen hem kennen: ‘En het is bijna altijd positief’.

Casa Di Beau aflevering één

Sociale media en negatieve reacties

Wanneer Wim aan Yves Berendse vraagt of hij de enige is die er zo over denkt, zegt Yves dat hij wel op sociale media negatieve berichten ontvangt. Wim reageert stellig: ‘Dat moet je allemaal niet lezen! Daar moet je gewoon mee stoppen, daar staan nooit leuke dingen op.’ Volgens Wim is dat niet de norm van hoe je bejegend wordt op straat. Daar is de rest het mee eens.

Leonie Ter Braak over omgaan met reacties

Yves heeft duidelijk meer moeite met het omgaan met haat. Hij zegt dat sociale media ook een uithangbord van zijn werk is en dat het niet zo is dat je je na het posten afsluit van de reacties die erop komen. Leonie Ter Braak reageert daarop stellig: ‘Jawel. Niet lezen.’ Toch geeft ze toe dat ze er ook ooit veel last van heeft gehad.

FOTO’S: RTL