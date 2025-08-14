Sophie Hilbrand

Sophie Hilbrand terug met politiek getint Nu We Er Toch Zijn

Tekst: Evelien Berkemeijer

14/08/2025

Presentatrice Sophie Hilbrand keert binnenkort terug op tv, enkele maanden na haar vertrek bij de late talkshow op NPO 1. Ze gaat voor BNNVARA een nieuwe versie presenteren van een bekend programma dat al jaren niet meer te zien was.

Het gaat om Nu We Er Toch Zijn. In het programma onderzoekt een presentator samen met een geluids- en cameraman de gastvrijheid van een stad of dorp, onder meer door bij mensen aan te bellen en te vragen om een slaapplek.

Op zoek naar verhalen achter politieke keuzes

Hilbrand trekt het land in om ‘de verhalen achter de stem van de kiezer’ te vinden. In gemeenten waar in 2023 de vier grootste partijen de meeste stemmen kregen, belt ze aan voor een hapje, drankje, slaapplek en een goed gesprek. De show werd eerder vooral gepresenteerd door Eddy Zoëy, maar ook onder anderen Filemon Wesselink en Sophie Hilbrand zelf maakten afleveringen.

Vertrek bij Bar Laat

Afgelopen mei maakte Hilbrand bekend te stoppen bij Bar Laat, destijds de late talkshow op NPO 1. Kort daarna presenteerde ze haar laatste aflevering.

Lees ook: Sophie Hilbrand reageert op situatie rondom talkshow: ‘Nog steeds ingewikkeld’

BRON: LEON VAN WIJK VOOR AD, DE GELDERLANDER EN VERONICA SUPERGUIDE. FOTO: ANP

Uit andere media

Party René Shuman Lp Ajdj René (2)

René Shuman: ‘Ik kon niet meer zomaar over straat’

In deze serie gaat weekblad Party langs bij een aantal artiesten die vroeger lp’s op vinyl hebben uitgebracht. In kringloopwinkels tikt Party deze oude elpees voor een paar euro op de kop, om ze vervolgens naar de uitvoerend artiest te brengen. Daar ontspint zich een gesprek over de tijd van toen… “Toen deze elpee uitkwam,…
Weekend Linda de Mol

‘Ik heb voor vergeving gekozen’: Linda de Mol over relatie met Jeroen Rietbergen

Tijdens een lange reis door Zuid-Amerika in 2023 vond Linda de Mol opnieuw de verbondenheid met haar voormalige partner Jeroen Rietbergen. In de nieuwste editie van haar blad LINDA. beschrijft ze hoe die weken samen leidden tot het besluit om hun relatie een tweede kans te geven.
Vriendin Hittegolf of regen? Dit doet het weer de komende week

Nu nog hitte: vanaf déze dag wordt het weer minder warm

Momenteel is het zonnig en warm in ons land. Heerlijk, vinden sommigen – maar anderen verlangen juist naar wat frisse lucht. Vanaf déze dag is het zover: dan wordt het weer een stuk frisser.
Sante Schermafbeelding 2025 08 13 Om 15.10.44

De ideale kijkervaring: televisie en streaming in het digitale tijdperk

De wereld van televisie is sinds de opkomst van satelliet- en kabeltelevisie enorm veranderd. Vroeger was het kijken naar televisie een vrij passieve bezigheid; je moest op een bepaalde tijd thuis zijn om je favoriete programma te zien.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien