Sophie Hilbrand terug met politiek getint Nu We Er Toch Zijn

Tekst: Evelien Berkemeijer

Presentatrice Sophie Hilbrand keert binnenkort terug op tv, enkele maanden na haar vertrek bij de late talkshow op NPO 1. Ze gaat voor BNNVARA een nieuwe versie presenteren van een bekend programma dat al jaren niet meer te zien was.

Het gaat om Nu We Er Toch Zijn. In het programma onderzoekt een presentator samen met een geluids- en cameraman de gastvrijheid van een stad of dorp, onder meer door bij mensen aan te bellen en te vragen om een slaapplek.

Op zoek naar verhalen achter politieke keuzes

Hilbrand trekt het land in om ‘de verhalen achter de stem van de kiezer’ te vinden. In gemeenten waar in 2023 de vier grootste partijen de meeste stemmen kregen, belt ze aan voor een hapje, drankje, slaapplek en een goed gesprek. De show werd eerder vooral gepresenteerd door Eddy Zoëy, maar ook onder anderen Filemon Wesselink en Sophie Hilbrand zelf maakten afleveringen.

Vertrek bij Bar Laat

Afgelopen mei maakte Hilbrand bekend te stoppen bij Bar Laat, destijds de late talkshow op NPO 1. Kort daarna presenteerde ze haar laatste aflevering.

