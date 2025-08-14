Sophie Hilbrand terug met politiek getint Nu We Er Toch Zijn
14/08/2025
Presentatrice Sophie Hilbrand keert binnenkort terug op tv, enkele maanden na haar vertrek bij de late talkshow op NPO 1. Ze gaat voor BNNVARA een nieuwe versie presenteren van een bekend programma dat al jaren niet meer te zien was.
Het gaat om Nu We Er Toch Zijn. In het programma onderzoekt een presentator samen met een geluids- en cameraman de gastvrijheid van een stad of dorp, onder meer door bij mensen aan te bellen en te vragen om een slaapplek.
Op zoek naar verhalen achter politieke keuzes
Hilbrand trekt het land in om ‘de verhalen achter de stem van de kiezer’ te vinden. In gemeenten waar in 2023 de vier grootste partijen de meeste stemmen kregen, belt ze aan voor een hapje, drankje, slaapplek en een goed gesprek. De show werd eerder vooral gepresenteerd door Eddy Zoëy, maar ook onder anderen Filemon Wesselink en Sophie Hilbrand zelf maakten afleveringen.
Vertrek bij Bar Laat
Afgelopen mei maakte Hilbrand bekend te stoppen bij Bar Laat, destijds de late talkshow op NPO 1. Kort daarna presenteerde ze haar laatste aflevering.
Lees ook: Sophie Hilbrand reageert op situatie rondom talkshow: ‘Nog steeds ingewikkeld’
BRON: LEON VAN WIJK VOOR AD, DE GELDERLANDER EN VERONICA SUPERGUIDE. FOTO: ANP
Uit andere media
René Shuman: ‘Ik kon niet meer zomaar over straat’
‘Ik heb voor vergeving gekozen’: Linda de Mol over relatie met Jeroen Rietbergen
De ideale kijkervaring: televisie en streaming in het digitale tijdperk