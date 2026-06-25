Vriend van Over Mijn Lijk-Marit over afscheid: ‘Pijnlijkste wat ik ooit heb moeten doen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Over Mijn Lijk – de podcast vertelt Mackenzie over de laatste dagen met Marit, die te zien was in Over Mijn Lijk. Het afscheid viel hem zwaar, maar hij wilde vooral rustig blijven voor haar.

Hij probeerde een houvast te zijn. ‘Ze heeft er niks aan als ik helemaal in paniek zou raken. Ik wou echt even er gewoon voor haar zijn en mezelf daarin gewoon even wegcijferen.’ In het programma was het afscheid van Marit niet te zien, omdat ze zonder Over Mijn Lijk-camera’s afscheid wilde nemen van presentator Tim Hofman.

Afscheid van Marit en hun toekomst

Voor Mackenzie was het moeilijk om te beseffen dat hij afscheid nam van zijn geliefde. ‘Je merkt echt dat je afscheid aan het nemen bent van je geliefde’, zegt hij. ‘Dat is echt het pijnlijkste wat ik ooit heb moeten doen.’ Het ging volgens hem niet alleen om Marit zelf, maar ook om de toekomst die ze samen niet meer zouden hebben. ‘Dat is gewoon heel moeilijk omdat je je zo gelukkig en zo fijn voelt bij die persoon en dan moet je dat achterlaten.’

Laatste woorden en een kus

Het laatste wat Mackenzie tegen haar zei was: ‘We hebben er wat moois van gemaakt’, waarop Marit ‘ja’ zei. De dag erna hield ze nog vol, maar die avond wilde ze palliatieve sedatie. Daarna zeiden ze niets meer tegen elkaar. ‘Een kus zei genoeg, we hoefden niets meer te zeggen’, vertelt hij. ‘We wisten wat we voor elkaar voelden en voor elkaar betekenden en we sloten het gewoon af met een kus.’

Focus op de liefde

Ondanks het verdriet kijkt Mackenzie met een bijzonder gevoel terug op haar laatste week. ‘Ik word er wel op een bepaalde manier heel gelukkig van, op een hele rare verknipte manier. Misschien gelukkig van hoeveel liefde zij heeft mogen voelen en hoe goed we het met z’n allen hebben gedaan.’ Daar probeert hij zich op te richten, in plaats van alleen op het gemis.

Ook de moeder van Marit vertelde over het afscheid in de podcast van Over Mijn Lijk: