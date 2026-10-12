Koen uit Over Mijn Lijk loopt marathon na zware revalidatie

Tekst: Ruth Smeets

Koen Derks-Janssen heeft een indrukwekkende prestatie geleverd. De 29-jarige deelnemer aan Over Mijn Lijk heeft de marathon van Eindhoven voltooid, twee jaar nadat hij opnieuw moest leren lopen.

Op Instagram staat hij stil bij deze bijzondere mijlpaal. Voor Koen uit Over Mijn Lijk is het uitlopen van de 42,195 kilometer veel meer dan alleen een sportieve prestatie. Het laat zien hoe ver hij is gekomen na zijn hersentumor, operaties en een intensief hersteltraject.

Bijzondere mijlpaal

‘Marathon Eindhoven in 5:10 uur’, schrijft Koen trots bij een reeks foto’s op Instagram. Hij liep de volledige afstand hardlopend uit. ‘Twee jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik hier nu zou staan en dat mij dit zou lukken.’ De marathon raakt Koen extra, omdat hij na zijn hersenoperaties opnieuw moest leren lopen. Ook was hij halfzijdig verlamd. ‘Ik moest opnieuw leren lopen en ik was halfzijdig verlamd. En moet je kijken wat mij vandaag gelukt is; een hele marathon. Niet wandelen. Hardgelopen.’

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Zware periode

In februari 2024 kreeg Koen te horen dat hij een ongeneeslijke hersentumor heeft. Daarna volgden meerdere operaties. Uiteindelijk werd ongeveer 85 procent van de tumor verwijderd. Na een van de ingrepen kon hij tijdelijk niet praten en kreeg hij een epileptische aanval.

Over Mijn Lijk

In het elfde seizoen van Over Mijn Lijk zagen kijkers hoe Koen en zijn vrouw Bionda omgaan met zijn ziekte en alles wat daarbij komt kijken. Ondanks de onzekerheid bleven de twee vooruitkijken. In maart werden ze ouders van hun eerste kind, zoon Beau.