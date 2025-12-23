Expeditie Robinson Nordin

Nordin Blessing maakt flinke val in Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/12/2025

Met een te snelle sprint laat Nordin Blessing de kijkers van Expeditie Robinson schrikken.

Vastberaden om de finale van Expeditie Robinson te halen, gaat Nordin Blessing nét te snel over de paaltjes. Hij komt hard neer, waarna presentator Edson da Graca zichtbaar schrikt en ernaartoe gaat. Medekandidaten Mátyás Bittenbinder en Amijé Roos van der Laan blijven gefocust. Amijé wint uiteindelijk de proef.

Te hard van stapel

Nordin legt uit waar het misging: ‘Op het moment dat ik over de eerste balken heen ren, verlies ik een beetje mijn balans.’ Dat hij meteen weer opstaat en doorgaat, zonder te vloeken, voelt voor hem als een persoonlijke overwinning. ‘Voor mij is het heel wat.’

Opkrabbelen en doorgaan

Later vraagt Edson naar het moment. Nordin geeft toe: ‘Ik werd een beetje overmoedig. Ik ben erachter gekomen dat ik best goed in balans ben hier en ik heb tegen mezelf gezegd: ‘Dit wordt mijn proef, ik ga deze echt winnen en dit is gewoon van mij’.’ Door zich volledig te geven maakte hij een kleine inschattingsfout, besluit hij nuchter: ‘Shit happens.’ De gevolgen lijken mee te vallen en de volgende proef doet Nordin weer mee, toch gaat het opnieuw mis: Nordin valt weer van een balk, dit keer minder hard. Hij legt uit: ‘Ik was weer te wild.’

Kijkers zagen het fragment van Nordin zijn val eerder al voorbijkomen en maakten zich zorgen. Ze hebben nu eindelijk antwoord op de vraag wat er is gebeurd.

