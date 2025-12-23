Nordin Blessing maakt flinke val in Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

Met een te snelle sprint laat Nordin Blessing de kijkers van Expeditie Robinson schrikken.

Vastberaden om de finale van Expeditie Robinson te halen, gaat Nordin Blessing nét te snel over de paaltjes. Hij komt hard neer, waarna presentator Edson da Graca zichtbaar schrikt en ernaartoe gaat. Medekandidaten Mátyás Bittenbinder en Amijé Roos van der Laan blijven gefocust. Amijé wint uiteindelijk de proef.

Te hard van stapel

Nordin legt uit waar het misging: ‘Op het moment dat ik over de eerste balken heen ren, verlies ik een beetje mijn balans.’ Dat hij meteen weer opstaat en doorgaat, zonder te vloeken, voelt voor hem als een persoonlijke overwinning. ‘Voor mij is het heel wat.’

Tekst gaat verder onder post.

Heftig. Iemand valt letterlijk neer, iedereen hoort het maar niemand kan het opbrengen om te vragen of het gaat? In een maand tijd zijn al deze mensen hun menselijkheid gewoon verloren #ExpeditieRobinson — akame (@saillrmoon) December 21, 2025

Opkrabbelen en doorgaan

Later vraagt Edson naar het moment. Nordin geeft toe: ‘Ik werd een beetje overmoedig. Ik ben erachter gekomen dat ik best goed in balans ben hier en ik heb tegen mezelf gezegd: ‘Dit wordt mijn proef, ik ga deze echt winnen en dit is gewoon van mij’.’ Door zich volledig te geven maakte hij een kleine inschattingsfout, besluit hij nuchter: ‘Shit happens.’ De gevolgen lijken mee te vallen en de volgende proef doet Nordin weer mee, toch gaat het opnieuw mis: Nordin valt weer van een balk, dit keer minder hard. Hij legt uit: ‘Ik was weer te wild.’

Kijkers zagen het fragment van Nordin zijn val eerder al voorbijkomen en maakten zich zorgen. Ze hebben nu eindelijk antwoord op de vraag wat er is gebeurd.

Dus die smakker waar iedereen zich weken lang zorgen om heeft gemaakt bleek in realiteit geen eens een schrammetje achter te laten? #expeditierobinson — rosanna – niall horan fangirl era (@fashiontrashbak) December 21, 2025

FOTO: JASPER SUYK