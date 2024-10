Nieuwe uitdaging voor Edwin Evers

Edwin Evers gaat voor het eerst een televisieprogramma presenteren. Hij is ergens volgend jaar te zien in UNPLUGGED, een nieuwe talentenshow op SBS6. De coaches worden MEAU, Thomas Acda en Douwe Bob. Deelnemers melden zich speciaal aan voor een van de drie coaches en worden vanaf de audities al gecoacht door deze BN’ers.

“Ik heb Talpa heel duidelijk gezegd dat ik een radioman ben en dat ik geen ervaring heb met televisiepresentatie”, lacht Evers. “En televisie is ook nooit mijn ambitie geweest. Maar het onderwerp muziek staat natuurlijk wel heel dicht bij mijzelf. En de show draait niet om mij, maar om de kandidaten die akoestisch bekende hits brengen.”

Evers ziet wel wat er op zijn pad komt, zoals dit project. “Ik heb jarenlang elke dag precies geweten hoe elke dag eruitzag”, legt hij uit. “Nu pak ik vooral dingen aan die ik leuk vind. Vooral van het spelen met de band word ik erg vrolijk. Ik tel mijn zegeningen.”

Onbekende zangers krijgen in UNPLUGGED de kans om hun favoriete nummers akoestisch te vertolken. Volgens Talpa draait het in het muziekprogramma om “de puurheid van muziek, met unieke interpretaties van klassiekers”. De deelnemers maken kans op een eigen theatertour en mogen zich daarnaast ook laten zien en horen in het voorprogramma van optredens van hun coach. Kandidaten kunnen zich nu aanmelden.