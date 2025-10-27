Ivo Niehe

Ivo Niehe keert terug op tv met ‘Ivo op Zondag’

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/10/2025

Vanaf 12 oktober keert televisiepresentator Ivo Niehe terug op NPO 1 met een nieuw seizoen van zijn programma Ivo op Zondag. In deze reeks richt hij zich opnieuw op de verhalen achter bijzondere makers en iconen uit de wereld van kunst, muziek en mode. De uitzendingen zijn elke zondag om 11.00 uur te zien bij AVROTROS.

Ivo Niehe belooft opnieuw een programma vol inspirerende gesprekken, herkenbare emoties en verrassende ontmoetingen. Met zijn kenmerkende rust en nieuwsgierigheid duikt hij in de levens van bekende namen uit binnen- en buitenland. Zo deelt AVROTROS.

Bekende gasten in de studio

In de rubriek Galerij der Groten portretteert Niehe dit seizoen onder anderen Sting, Jane Goodall, Giorgio Armani, Patricia Routledge, Claudia Cardinale en kunstschilder Kees Verweij. Daarnaast ontvangt de presentator uiteenlopende gasten in zijn huiskamer. Zo schuiven het cabaretduo Yentl en De Boer aan, evenals pianist, componist en producer Sven Figee, de band Loïs Lane en actrice Gaite Jansen.

Het zondagochtendgevoel

Een vast onderdeel van het programma is de rubriek over het zondagochtendgevoel van bekende Nederlanders. Daarin gaat Ivo langs bij uiteenlopende gasten om te ontdekken hoe zij hun zondagochtend beleven. Zo bezoekt hij zijn oud-klasgenoot pater Antoine Bodar in Rome en neemt de cameraploeg ook een kijkje bij politici Rob Jetten en Caroline van der Plas thuis.

Cultuur en gesprekken met diepgang

Met het nieuwe seizoen van Ivo op Zondag wil de presentator opnieuw ruimte bieden aan persoonlijke gesprekken en culturele verdieping. ‘Het blijft bijzonder om te ontdekken wat deze mensen drijft in hun werk en leven,’ zegt Ivo. Volgens AVROTROS is de serie bedoeld als ‘een warm en inspirerend begin van de zondag, waarin rust en reflectie centraal staan.’

FOTO: ELVIN BOER

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

