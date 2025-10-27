Humberto Tan

Humberto Tan gaat met déze BN’ers op pad in tv-programma

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/10/2025

RTL 4 komt met een nieuw reisprogramma waarin Humberto Tan samen met twee Bekende Nederlanders bijzondere plekken op aarde bezoekt. De serie, getiteld Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog!, combineert reizen, fotografie en persoonlijke gesprekken.

In elke aflevering van Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog staat een andere bestemming centraal, waar de deelnemers samen met Humberto Tan niet alleen de schoonheid maar ook de kwetsbaarheid van onze wereld ontdekken.

Een reis vol gezichten

In elke aflevering trekt Humberto naar een andere uithoek van de wereld, van het hart van het Amazonegebied tot het langzaam zinkende Venetië. Zijn reisgezelschap bestaat uit uiteenlopende namen: Ronald de Boer, Pepijn Crone, Kees Tol, Estelle Cruijff, Janny van der Heijden, Niek Roozen, Loes Haverkort, Raven van Dorst, Holly Mae Brood en Daphne Bunskoek. Ook Ruben van der Meer, Bibi Breijman, Stijn de Vries, Kim Feenstra, Worthy de Jong en Joris Bijdendijk doen mee. Samen leggen ze niet alleen de schoonheid van de planeet vast, maar ook haar kwetsbaarheid.

De kracht van het beeld

De presentator vertelt over het idee achter de reeks: “Door een fotocamera leer je met andere ogen te kijken naar de omgeving om je heen. We hebben de schoonheid en de kwetsbaarheid van deze plekken vastgelegd. Om te laten zien wat we dreigen te verliezen en waarom bescherming ervan geen keuze, maar een noodzaak is.” De reizen voeren langs uiteenlopende landschappen, van de koffiebossen van Ethiopië tot de ijzige vlaktes van Spitsbergen, en van de Alpen tot in eigen land.

Humor en confrontatie

Hoewel de serie serieuze thema’s aansnijdt, is er ook ruimte voor luchtigheid. Het was soms confronterend om de impact van de mens zo duidelijk te zien, zegt de presentator. “Maar het was ook inspirerend hoe inventief mensen zijn in het vinden van oplossingen. En voor de duidelijkheid: het is niet allemaal een bezorgd programma hoor! We hebben ook ontzettend veel gelachen. Ik ben erg trots op het eindresultaat.”

‘Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog!’ is vanaf maandag 10 november te zien bij RTL 4 en al een week eerder vooruit te streamen op Videoland.

Uit andere media

Party Rechtzaak Zedenzaak Marco Borsato Dag 1

John van den Heuvel zag Marco Borsato ’twijfelen en wankelen’ tijdens verhoor

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op de zitting waarin Marco Borsato zich moest verantwoorden voor ontucht met een minderjarige, waarvoor het OM vijf maanden cel eist. Volgens Van den Heuvel stond de zanger zichtbaar onder grote druk, maar had hij zich grondig voorbereid op het verhoor. John vertelt bij RTL Boulevard: “Ik zag duidelijk…
Weekend Karin Bloemen

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’

Karin Bloemen heeft haar buik vol van negativiteit in de wereld. Van haat, van egotrippers, van narcisten. Liever ziet ze dat mensen elkaar wat gunnen, deelt ze deze week in Weekend. “Maar dat gebeurt te weinig.” Wanneer Karin Bloemen door Weekend wordt gevraagd naar waar ze echt van baalt, heeft ze haar antwoord meteen klaar….
Vriendin Led Kerstboom Action

Deze indrukwekkende led kerstboom van Action maakt je tuin helemaal klaar voor de feestdagen

Ben je klaar om je tuin deze kerst te laten stralen? Bij Action vind je nu een budgetvriendelijke led kerstboom van maar liefst 3,50 meter hoog, perfect voor buiten. Deze eyecatcher maakt je tuin helemaal feestklaar.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien