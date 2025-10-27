Humberto Tan gaat met déze BN’ers op pad in tv-programma

Tekst: Evelien Berkemeijer

RTL 4 komt met een nieuw reisprogramma waarin Humberto Tan samen met twee Bekende Nederlanders bijzondere plekken op aarde bezoekt. De serie, getiteld Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog!, combineert reizen, fotografie en persoonlijke gesprekken.

In elke aflevering van Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog staat een andere bestemming centraal, waar de deelnemers samen met Humberto Tan niet alleen de schoonheid maar ook de kwetsbaarheid van onze wereld ontdekken.

Een reis vol gezichten

In elke aflevering trekt Humberto naar een andere uithoek van de wereld, van het hart van het Amazonegebied tot het langzaam zinkende Venetië. Zijn reisgezelschap bestaat uit uiteenlopende namen: Ronald de Boer, Pepijn Crone, Kees Tol, Estelle Cruijff, Janny van der Heijden, Niek Roozen, Loes Haverkort, Raven van Dorst, Holly Mae Brood en Daphne Bunskoek. Ook Ruben van der Meer, Bibi Breijman, Stijn de Vries, Kim Feenstra, Worthy de Jong en Joris Bijdendijk doen mee. Samen leggen ze niet alleen de schoonheid van de planeet vast, maar ook haar kwetsbaarheid.

De kracht van het beeld

De presentator vertelt over het idee achter de reeks: “Door een fotocamera leer je met andere ogen te kijken naar de omgeving om je heen. We hebben de schoonheid en de kwetsbaarheid van deze plekken vastgelegd. Om te laten zien wat we dreigen te verliezen en waarom bescherming ervan geen keuze, maar een noodzaak is.” De reizen voeren langs uiteenlopende landschappen, van de koffiebossen van Ethiopië tot de ijzige vlaktes van Spitsbergen, en van de Alpen tot in eigen land.

Humor en confrontatie

Hoewel de serie serieuze thema’s aansnijdt, is er ook ruimte voor luchtigheid. Het was soms confronterend om de impact van de mens zo duidelijk te zien, zegt de presentator. “Maar het was ook inspirerend hoe inventief mensen zijn in het vinden van oplossingen. En voor de duidelijkheid: het is niet allemaal een bezorgd programma hoor! We hebben ook ontzettend veel gelachen. Ik ben erg trots op het eindresultaat.”

‘Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog!’ is vanaf maandag 10 november te zien bij RTL 4 en al een week eerder vooruit te streamen op Videoland.